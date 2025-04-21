«Следственному комитету море работы». Инвесторы отказались от угольных шахт Донбасса. Горнякам вновь не платят зарплату

В феврале 2024 года нынешний глава ДНР Денис Пушилин на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» заявил, что заинтересованные в аренде угольных шахт республики инвесторы готовы направить на развитие этих предприятий около 17 млрд рублей.