Новую иномарку по цене Весты теперь можно купить в России

Дилеры уже начали продавать автомобиль, который официально появится на рынке до конца текущего года. Согласно информации от «Автоновости дня», седаны уже есть в наличии у дилеров в Воронеже, Альметьевске и Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии