Медведев назвал причины отказа России от МУС

Международный уголовный суд (МУС) совершал тяжкие нарушения принципов международного права. На этом фоне Россия решила не участвовать в Римском статуте МУС, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в номере журнала «Правоведение».
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