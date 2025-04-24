Медведев назвал причины отказа России от МУС

Международный уголовный суд (МУС) совершал тяжкие нарушения принципов международного права. На этом фоне Россия решила не участвовать в Римском статуте МУС, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в номере журнала «Правоведение».