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Бывший советник Пентагона Макгрегор допустил, что США обвинят Украину в поражении в конфликте

Бывший советник Пентагона Макгрегор допустил, что США обвинят Украину в поражении в конфликте

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что власти США в попытке отмежеваться от своего тотального провала на Украине планируют обвинить в поражении ВСУ.

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