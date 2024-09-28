Россия готовится передать ракеты «Оникс» хуситам: почему Запад так напуган

Что,что,а пугать мы научились,мы пугаем-америкосы и иже с ними ПРИМЕНЯЮТ,мы опять пугаем,а фашисты опять заняли нашу територию,мы... просто "сильно озабочены"!!!

SI

Sergey Ivanov

Решили в союзники бандитов нанять? Ну- ну... Россия умеет выбирать себе друзей! Только вот учтите, господа русские идиот- патриоты: Этим бандам, в сущности, все равно с кем воевать. И если американцы перекупят верхушку хуситов- то они нашими же ракетами будут пускать на дно наши корабли!