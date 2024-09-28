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Россия готовится передать ракеты «Оникс» хуситам: почему Запад так напуган

Россия готовится передать ракеты «Оникс» хуситам: почему Запад так напуган

Возможно, удары по кораблям НАТО станут нашим ответом Западу в случае, если ВСУ получат разрешение бить на российским городам.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Что,что,а пугать мы научились,мы пугаем-америкосы и иже с ними ПРИМЕНЯЮТ,мы опять пугаем,а фашисты опять заняли нашу територию,мы... просто &quot;сильно озабочены&quot;!!!
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5 час.
SI
Sergey Ivanov
Решили в союзники бандитов нанять? Ну- ну... Россия умеет выбирать себе друзей! Только вот учтите, господа русские идиот- патриоты: Этим бандам, в сущности, все равно с кем воевать. И если американцы перекупят верхушку хуситов- то они нашими же ракетами будут пускать на дно наши корабли!
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3 час.
Алексей Тан
Колесо... опять кого то &quot;выгораживаешь&quot;?... или на Россию уже открыто гадишь??.
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1 час.

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