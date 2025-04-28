Курганский суд продлил арест студентам из Туркменистана

Им вменяют создание каналов для незаконного въезда в Россию под видом обучения в вузе.Двое граждан Туркменистана, обвиняемых в организации незаконной миграции через Курганский государственный университет, останутся под стражей до середины июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии