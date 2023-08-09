Пленный боец ВСУ Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм

Общественная служба новостейВоенное делоПодписатьсяПленный боец ВСУ Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизмУкраинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы с алкоголем.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛариса ПоплавскаяРадоваться должен. Это же как лечебно профилактический курорт. Дома от безделия пил или с жиру бесился, а теперь некогда, разве что в перерыве между наступлениямиОтветить12 час.
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