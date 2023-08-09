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Пленный боец ВСУ Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм

Пленный боец ВСУ Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм

Украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы с алкоголем.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Радоваться должен. Это же как  лечебно профилактический курорт. Дома от безделия пил или с жиру бесился, а теперь некогда, разве что в перерыве между  наступлениями
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