Живые голоса истории: ветераны Челнов приняли поздравления к юбилею Победы

Автор: Эльза Кузнецова В преддверии 80-летия Великой Победы руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов и депутат Государственного Совета Республики Татарстан Светлана Захарова навестили ветеранов Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии