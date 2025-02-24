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На Кубани из-за снегопада грузовикам ограничили проезд к Черному морю

На Кубани из-за снегопада грузовикам ограничили проезд к Черному морю

В Краснодарском крае в связи с обильными снегопадами осложнилась дорожная ситуация. Как сообщает пресс-служба ГАИ по Сочи, на федеральной трассе Джубга – Сочи с утра 24 февраля наблюдается сложная обстановка из-за наката снега.

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