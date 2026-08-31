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Моллы

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Emka открыла в «Авиапарке» самый большой магазин сети - 410 квадратных метров

Emka открыла в «Авиапарке» самый большой магазин сети - 410 квадратных метров

Флагман женской одежды разместился в одном из крупнейших московских ТЦ и стал самой большой точкой бренда среди 28 магазинов по России.

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