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Два человека погибли в столкновении иномарки с тяжелым грузовиком на Кубани

Два человека погибли в столкновении иномарки с тяжелым грузовиком на Кубани

Два человека погибли в столкновении иномарки с тяжелым грузовиком на КубаниСегодня около 4 часов утра в районе станицы Ладожской в Усть-Лабинском районе Кубани 37-летний водитель автомобиля «Джилли» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с груженым КамАЗом.

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