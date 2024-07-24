Два человека погибли в столкновении иномарки с тяжелым грузовиком на Кубани

Два человека погибли в столкновении иномарки с тяжелым грузовиком на КубаниСегодня около 4 часов утра в районе станицы Ладожской в Усть-Лабинском районе Кубани 37-летний водитель автомобиля «Джилли» выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с груженым КамАЗом.