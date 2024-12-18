Житель Украинска рассказал, как десять дней прятал российского штурмовика

Житель города Украинск, который недавно был освобождён, расположенного в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости о своём опыте по укрытию российского штурмовика от украинских сил на протяжении десяти дней.
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