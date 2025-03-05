Политолог раскрыл, почему президент США запретил обмен разведданными с Киевом

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Политолог и военный эксперт Андрей Кошкин объяснил решение США запретить Великобритании обмениваться разведданными с Украиной недавним инцидентом в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского.
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