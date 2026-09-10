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Царьград

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Трутнев: инвестировали 6 трлн в Дальний Восток за 11 лет

Трутнев: инвестировали 6 трлн в Дальний Восток за 11 лет

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства России, рассказал, что в Дальний Восток инвестировали 6 триллионов рублей за 11 лет, что позволило создать более 189 тысяч рабочих мест.

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