Сделан ещё один маленький шажок в направлении закрытия России Балтийского моря - "внутреннего моря НАТО".
Иные аргументы на них не действуют
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
У них всё схвачено, за всё заплачено. И поймут они только силу.
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12 час.
МП
Михаил Пантюхин
Пиз..юли у НАС для них есть, будет мало, добавим!!! Эти заднеприводные идиЕты давно забыли слова Бисмарка, не воюйте с русскими! Тем более задним приводом, или своим плоскожопием!!!
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7 час.
Юрий Золотарев
Пускай дружно идут НАХН!!! Если мухи слишком надоедают, их ТРАВЯТ, а затем сметают их трупики в кучку (чтобы легче было выкинуть).
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6 час.
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