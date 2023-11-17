Иные аргументы на них не действуют

АА Алекс Архипов У них всё схвачено, за всё заплачено. И поймут они только силу.

МП Михаил Пантюхин Пиз..юли у НАС для них есть, будет мало, добавим!!! Эти заднеприводные идиЕты давно забыли слова Бисмарка, не воюйте с русскими! Тем более задним приводом, или своим плоскожопием!!!