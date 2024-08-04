Председатель USDP Кхин Йи призвал РФ помочь в борьбе с терроризмом

Конфликт между правительством Мьянмы и военными связан не с политической борьбой, а с терроризмом. Россия могла бы помочь властям стабилизировать ситуацию, если бы оказала соответствующую поддержу, заявил РИА «Новости» председатель крупнейшей в стране партии USDP Кхин Йи.
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