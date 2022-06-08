Военное обозрение

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Каспийские хороводы

Каспийские хороводы

Одно время автору очень нравились труды Л. Н. Гумилева. Привлекала не столько концепция «этногенеза», весьма скептически принятая, кстати, профессиональным сообществом, сколько отличный литературный стиль изложения, помноженный на исключительную широту охвата и внимание к деталям.

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