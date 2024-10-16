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Капризов набрал 0+2 против «Сент-Луиса» и провел на льду рекордные 27:59. У форварда «Миннесоты» 6 очков в 4 матчах сезона

«Миннесота» переиграла «Блюз» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Уайлд» Кирилл Карипзов отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой матча.

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