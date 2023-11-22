Где еще хотят внедрить биометрию

Конечно, прогресс должен идти вперед. И биометрия, как ни крути, часть прогресса. Но вот почему-то в связи с ее активным внедрением вспоминается один армейский принцип: «не можешь — научим, не хочешь — заставим» .
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