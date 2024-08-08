Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, когда Москва завершит спецоперацию на Украине.
Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине
Комментарии
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Natalia Ivanova
Любые условия хохлозадые вместе с гейропой используют для передышки и начала нового нападения на Россию, чтобы нас уничтожить окончательно. Просто становится горько и страшно от происходящего в стране. Нам разрешают только выпустит пар в комментариях ПОКА. Власть продолжает свою ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ НА .............. УКРАИНЫ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ОТ СЛОВА вообще и всех мигрантов вон из России от слова ВСЕХ.
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17 час.
Александр Каблучко
Ваши слова да Богу в уши
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15 час.
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