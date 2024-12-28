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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко набрал 0+1 с «Торонто» – 1-е очко за 9 матчей. У него 13 баллов и «минус 9» в 34 играх в сезоне

Форвард «Детройта» помог Симону Эдвинссону установить окончательный счет в игре с «Лифс» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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