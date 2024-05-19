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Мэр Донецка Кулемзин: В результате обстрела ВСУ Александровки пострадала женщина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что жительница поселка Александровка пострадала в результате утреннего обстрела ВСУ.

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