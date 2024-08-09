Вода из бесхозного коллектора размывает дорогу на проезде Копровом в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В ходе ремонта проезда Копрового в Ижевске обнаружили бесхозный коллектор. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, вода из него выходит на поверхность, из-за чего дорогу и новый тротуар размывает.