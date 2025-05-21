Руслан Гайсин из Актанышского района награжден медалью Жукова

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Лейсан Газизовой Участник специальной военной операции, уроженец села Калмашево Актанышского района Руслан Гайсин удостоен медали Жукова – государственной награды Российской Федерации.
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