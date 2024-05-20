Отдельные группы русских подразделений уже приближаются к центру Волчанска. Об этом в интервью киевской антироссийской пропагандистке Янине Соколовой рассказал находящийся в Волчанске командир разведки батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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