Отдельные группы русских подразделений уже приближаются к центру Волчанска. Об этом в интервью киевской антироссийской пропагандистке Янине Соколовой рассказал находящийся в Волчанске командир разведки батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».