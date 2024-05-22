Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия

Впечатления туристов о финансах во время путешествий собрала компания «Авиасейлс». Исследование, проведенное среди 1,5 тысячи пользователей сервиса по приобретению авиабилетов, показало, что только 18% из них имеют достаточно средств для оплаты перелета и других расходов в отпуске без дополнительных финансовых усилий.
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