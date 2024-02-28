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Военное обозрение

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Американский сенатор: Урегулирование на Украине – наиболее вероятный результат, не зависящий от того, направят ли США больше помощи Киеву или нет

Американский сенатор: Урегулирование на Украине – наиболее вероятный результат, не зависящий от того, направят ли США больше помощи Киеву или нет

Politico опрашивает конгрессменов США по вопросу их отношения к тому, как быть с Украиной.

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