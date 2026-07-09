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Российские пловцы обновили юниорский рекорд мира на ЧЕ

Российские пловцы обновили юниорский рекорд мира на ЧЕ

Они победили в смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем.фото: europeanaquatics.orgПловцы из России победили в смешанной эстафете 4 x 100 м вольным стилем на чемпионате Европы в Мюнхене, установив новый рекорд.

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