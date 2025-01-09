В России запланировали снизить суммарную длительность больничного

Планы по уменьшению на 15% к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности работающих граждан России, в связи с заболеваниями, заложило правительство РФ в национальные цели развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из опубликованного 9 января на сайте правительства единого плана.