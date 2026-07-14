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Возможное назначение Буданова назвали опасной рокировкой

Возможное назначение Буданова назвали опасной рокировкой

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко прокомментировал возможное назначение главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны страны.

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