Возможное назначение Буданова назвали опасной рокировкой

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко прокомментировал возможное назначение главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны страны.
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