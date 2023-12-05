Почему Пугачёва сбежала из России на самом деле? Ответ дал гитарист певицы

Музыкант, долго работавший с Аллой Пугачёвой, объяснил "aif.ru", почему она покинула РоссиюГитарист Аллы Пугачёвой Александр Левшин считает, что артистка принимала решение об отъезде из России, полагаясь на мнение своего мужа-иноагента.