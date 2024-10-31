«Ультраамериканцы»: Косяки и пушки — детям не игрушки

Ядрёная смесь укуренной экшен-комедии и параноидального триллера Кассир небольшого магазинчика Майк (Джесси Айзенберг) любит курить траву, рисовать комиксы про космических обезьян и по-настоящему без ума от своей девушки Фиби (Кристен Стюарт).
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