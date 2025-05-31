Агитпоезд Минобороны России прибыл в Белогорск

Более 3000 жителей Белогорска, включая 300 военнослужащих Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа, посетили экспозиции агитационного поезда Минобороны РФ «Единство в памяти.
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