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Авиакомпания выплатила пассажирам сотни тысяч рублей за отказ от рейса

Авиакомпания выплатила пассажирам сотни тысяч рублей за отказ от рейса

Авиакомпания Delta Airlines предложила 13 пассажирам рейса Бостон — Рим уступить свои места в самолете в обмен на компенсацию в размере от двух до четырех тысяч долларов (190-380 тысяч рублей), а также оплатила ожидание следующего рейса в гостинице.

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