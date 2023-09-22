Авиакомпания выплатила пассажирам сотни тысяч рублей за отказ от рейса

Авиакомпания Delta Airlines предложила 13 пассажирам рейса Бостон — Рим уступить свои места в самолете в обмен на компенсацию в размере от двух до четырех тысяч долларов (190-380 тысяч рублей), а также оплатила ожидание следующего рейса в гостинице.