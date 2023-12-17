Как запустить салют в новогоднюю ночь и избежать штрафа: советы юриста

Александр Ширай

Меня ржёт. Неужели реально в новогоднюю ночь после 23 часов по спальным районам Москвы поедут разъезды ментов штрафовать нарушителей? Ну может быть специально возле мэрии если только, ну и на Красной площади будут собирать домой на шампанское))