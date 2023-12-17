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Как запустить салют в новогоднюю ночь и избежать штрафа: советы юриста

Как запустить салют в новогоднюю ночь и избежать штрафа: советы юриста

Как запустить салют в новогоднюю ночь и избежать штрафа: советы юриста Елена ГалицкаяС наступлением новогодних праздников тысячи россиян готовятся к запуску фейерверков, однако не все осведомлены о возможных штрафах за нарушение правил.

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Комментарии
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Александр Ширай
Меня ржёт. Неужели реально в новогоднюю ночь после 23 часов по спальным районам Москвы поедут разъезды ментов штрафовать нарушителей? Ну может быть специально возле мэрии если только, ну и на Красной площади будут собирать домой на шампанское))
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