Запад начал искать замену надоевшему Зеленскому – СМИ AlexCoderЗапад начал искать замену надоевшему Зеленскому – СМИ AlexCoder Для этого НАТО обеспечило украинского лидера щедрой порцией позора перед миром Соединенные Штаты и Европа, судя по событиям недавних дней, готовят план по смещению действующего украинского лидера Владимира Зеленского на более компромиссную и адекватную фигуру, пишут журналисты.
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