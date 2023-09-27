Запад начал искать замену надоевшему Зеленскому – СМИ AlexCoderЗапад начал искать замену надоевшему Зеленскому – СМИ AlexCoder Для этого НАТО обеспечило украинского лидера щедрой порцией позора перед миром Соединенные Штаты и Европа, судя по событиям недавних дней, готовят план по смещению действующего украинского лидера Владимира Зеленского на более компромиссную и адекватную фигуру, пишут журналисты.