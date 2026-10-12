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Царьград

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В Самаре на 2 недели перекрыли улицу Вилоновскую из-за газопровода

В Самаре на 2 недели перекрыли улицу Вилоновскую из-за газопровода

В связи с ремонтом газопровода в Самаре с 12 по 26 октября частично перекроют улицу Вилоновскую в районе дома №10, оставив одну полосу для проезда в сторону Волги.

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