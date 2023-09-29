Китайские автокомпании смогли полностью заменить ушедшие из РФ европейские, корейские и японские бренды: их прибыль установила рекорд в 2022 году

Российский автомобильный рынок в 2022 году пережил серьезные изменения. Из-за санкций и ухода западных брендов на передний план вышли китайские производители, которые сумели значительно нарастить продажи и собственную прибыль, воспользовавшись практически полным отсутствием конкурентов из Европы, Кореи, Японии и Америки.