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Адская ночь в ДНР: главное к утру

Адская ночь в ДНР: главное к утру

Прошедшая ночь в Донецке не была спокойной и тихой — напротив — север, северо-запад, центр города почти до утра слушали звуки обстрелов со стороны Украины.

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