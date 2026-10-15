www.globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa Премьер-министр Болгарии Румен Радев высказался против военных ударов по нефтеперерабатывающим заводам, включая российские предприятия, из-за угрозы резкого роста цен на топливо.
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