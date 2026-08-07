Каждый шестой опрошенный россиянин полностью уверен в жизненном успехе

Половина опрошенных россиян считают себя в той или иной мере успешными. Зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере, при этом для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья.
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