«Виват, Россия!»: Беглов поздравил выпускников на празднике «Алые паруса»

Мероприятие собрало около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Молодые люди из 16 иностранных государств, среди которых Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и страны Африки приехали в Петербург на праздник выпускников «Алые паруса».
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