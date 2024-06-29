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«Виват, Россия!»: Беглов поздравил выпускников на празднике «Алые паруса»

«Виват, Россия!»: Беглов поздравил выпускников на празднике «Алые паруса»

Мероприятие собрало около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Молодые люди из 16 иностранных государств, среди которых Белоруссия, Киргизия, Узбекистан и страны Африки приехали в Петербург на праздник выпускников «Алые паруса».

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