Униженная Трампом страна обвинила США в распространении “невыносимой лжи”

1694 прочтения 2 дня назад Президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил США в распространении “просто невыносимой лжи” о Панамском канале, пока обещание Дональда Трампа “вернуть себе” этот водный путь продолжает отравлять отношения между двумя странами и вызывать тревогу во всей Латинской Америке.