Канада ввела санкции против нефтехимических и промышленных секторов России

У канадского бизнеса будет два месяца на завершение контрактов с затронутыми отраслями Согласно новым поправкам к санкциям, российским нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленностям запрещено предоставлять услуги канадской стороне.
У канадского бизнеса будет два месяца на завершение контрактов с затронутыми отраслями Согласно новым поправкам к санкциям, российским нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленностям запрещено предоставлять услуги канадской стороне.
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