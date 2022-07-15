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Канада ввела санкции против нефтехимических и промышленных секторов России

Канада ввела санкции против нефтехимических и промышленных секторов России

У канадского бизнеса будет два месяца на завершение контрактов с затронутыми отраслями Согласно новым поправкам к санкциям, российским нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленностям запрещено предоставлять услуги канадской стороне.

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