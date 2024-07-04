Подопечные Бобруйского районного центра соцобслуживания населения приняли участие в фестивале ´Мы нужны друг другу´.

Участники отделения социальной реабилитации, абилитации инвалидов и дневного пребывания для граждан пожилого возраста Бобруйского районного центра соцобслуживания населения приняли участие в благотворительном инклюзивном фестивале для детей-инвалидов и молодых инвалидов ´Мы нужны друг другу´, который проходил на территории Минского зоопарка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии