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Подполковник ФСБ Филатов: вслед за пейджерами в Ливане могут рвануть мобильники

Подполковник ФСБ Филатов: вслед за пейджерами в Ливане могут рвануть мобильники

Более 20 человек в Ливане погибли после взрывов устройств связи. Сначала там рванули пейджеры членов «Хезболлы», а на следующий день с ума начала сходить другая электроника, включая рации и автомобильные приемники.

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