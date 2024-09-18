Подполковник ФСБ Филатов: вслед за пейджерами в Ливане могут рвануть мобильники

Более 20 человек в Ливане погибли после взрывов устройств связи. Сначала там рванули пейджеры членов «Хезболлы», а на следующий день с ума начала сходить другая электроника, включая рации и автомобильные приемники.
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