Театр абсурда

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КТО КОГО ИСТОЩАЕТ: ФАНТАЗИИ УКРАИНСКОГО ГЕНШТАБА И СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

КТО КОГО ИСТОЩАЕТ: ФАНТАЗИИ УКРАИНСКОГО ГЕНШТАБА И СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Киев «украл» у российских полководцев тезис об истощении сил противника на поле боя и теперь произносит его при каждом удобном случае, оправдываясь за медленные темпы «контрнаступления», которое продолжается уже почти два месяца без определённых успехов.

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