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НБА представила часовую подборку лучших выступлений 2022 года

НБА представила часовую подборку лучших выступлений 2022 года

НБА представила часовую подборку лучших выступлений 2022 года. Героями видео стали такие звезды, как Лука Дончич («Даллас»), Стефен Карри («Годен Стэйт»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Леброн Джеймс («Лейкерс»).

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