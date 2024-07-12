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В Белореченске стоматолог пообещал вылечить зубы детям, а затем закрыл клинику

В Белореченске стоматолог пообещал вылечить зубы детям, а затем закрыл клинику

Медик за непредоставленные услуги получил 130 тыс. рублей.В Белореченске 36-летний врча из станицы Пшехской после открытия своего стоматологического кабинета пообещал трём местным жительницам вылечить зубы детям.

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