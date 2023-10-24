Российского посла вызвали в МИД Армении после слов о Пашиняне AlexCoderРоссийского посла вызвали в МИД Армении после слов о Пашиняне AlexCoder Ереван выразил протест МИД Армении вызвал чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Сергея Копыркина, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии