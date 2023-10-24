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Российского посла вызвали в МИД Армении после слов о Пашиняне

Российского посла вызвали в МИД Армении после слов о Пашиняне

Российского посла вызвали в МИД Армении после слов о Пашиняне AlexCoderРоссийского посла вызвали в МИД Армении после слов о Пашиняне AlexCoder Ереван выразил протест МИД Армении вызвал чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Сергея Копыркина, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
как бы узнать, что сказали о Пашиняне?! что он враг и предатель армянского народа и за бабло продаст мать родную? - так это правда!
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4 д.

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